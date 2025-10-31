Al MoMu di Anversa la prima mostra che celebra il talento degli Antwerp Six
Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene e Marina Yee saranno protagonisti di una mostra che aprirà i battenti a marzo 2026 al Museo della moda di Anversa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
La regista Sofia Coppola torna protagonista con la mostra “Marie Antoinette Style” al V&A di Londra, la collettiva al MoMu di Anversa sull’adolescenza femminile, un documentario su Marc Jacobs e un libro dedicato a Chanel - facebook.com Vai su Facebook