’Al limite un libro’ Torna la rassegna a Villa del Grumello
Dopo il successo dello scorso anno, torna a Como la rassegna ’Al limite, un libro’, un ciclo di incontri letterari sui temi socio ambientali ideato dall’ Associazione Villa del Grumello nell’ambito del progetto culturale Ecotonalità. Humanities 2025–2026. Gli appuntamenti – rivolti a adulti e ragazzi – si terranno nelle quattro domeniche di novembre – 2, 9, 16 e 30 – negli spazi della Villa, affacciata sul primo bacino del lago di Como: un luogo che da sempre coniuga bellezza paesaggistica, ricerca e approfondimento critico. Ecco i primi due appuntamenti: la rassegna si apre domenica 2 alle ore 11 con la presentazione del saggio ’Letteratura e mutazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Domenica 2 novembre alle 11 vi aspettiamo a Villa del Grumello per il primo incontro di "Al limite, un libro!", la rassegna di incontri letterari dedicata a tematiche socio ambientale Questa settimana un incontro dedicato a Pier Paolo Pasolini in relazione ad alt