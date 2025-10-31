Al Gruppo Grimaldi il Bollino per l’Alternanza di Qualità è l’ottavo anno consecutivo

Per l’ottavo anno consecutivo Confindustria ha conferito al Gruppo Grimaldi il Bollino per l’Alternanza di Qualità, prestigioso riconoscimento dedicato a tutte le imprese che hanno scelto quale valore fondamentale la formazione delle nuove generazioni, trasformandola in una visione culturale innovativa e supportando attivamente il passaggio dei giovani dal mondo della scuola a quello del lavoro. “Assistiamo da qualche anno ad un rinnovato interesse per le professioni del mare, che sono un vero e proprio laboratorio di competenze in continua evoluzione – ha dichiarato Francesca Marino, Head of Passenger Department – Sono sempre di più i ragazzi italiani che individuano nel nostro settore una grande opportunità e che lo scelgono per il loro futuro professionale, condividendo con noi l’attenzione per l’innovazione tecnologica e per la tutela dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it