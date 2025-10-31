Al Dems si presenta il Dossier statistico sull' immigrazione Idos 2025

Il 4 novembre alle 10 nell’aula Borsellino del Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali (Dems) dell’università di Palermo avrà luogo la presentazione del "Dossier statistico immigrazione Idos 2025”, la pubblicazione nazionale di riferimento sull’immigrazione in Italia e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

