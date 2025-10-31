Al cimitero urbano la commemorazione dei Caduti per la Patria

Domenica 2 novembre, alle ore 10,30, il Famedio del Cimitero urbano sarà teatro, come ogni anno, della cerimonia di commemorazione dei Caduti per la Patria, organizzata dall’Amministrazione comunale d’intesa con Prefettura e Comando militare. Alla funzione religiosa seguirà l'intervento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

