Al cimitero di Bergamo attese 50mila persone | Potenziata l’accoglienza

Ecodibergamo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE NOVITÀ. Sabato 1 e domenica 2 novembre apertura prolungata fino alle 18. Divieto di accesso alle auto, ma più corse dei bus navetta e più personale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

