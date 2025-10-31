Al cimitero di Bergamo attese 50mila persone | Potenziata l’accoglienza
LE NOVITÀ. Sabato 1 e domenica 2 novembre apertura prolungata fino alle 18. Divieto di accesso alle auto, ma più corse dei bus navetta e più personale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
Serata al cimitero di Bergamo con @francoarminio e le sue “Cartoline dai morti”. Altro che Halloween !!!! - facebook.com Vai su Facebook
Giovedì 30 ottobre alle 20.45, la Chiesa del cimitero di Bergamo ospiterà il reading “Cartoline dai morti” di Franco Arminio, poeta e paesologo. - X Vai su X
Al cimitero di Bergamo attese 50mila persone: «Potenziata l’accoglienza» - Divieto di accesso alle auto, ma più corse dei bus navetta e più personale. Segnala ecodibergamo.it