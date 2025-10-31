Al Castello di Novara L' Italia dei primi italiani Ritratto di una nazione appena nata
Al Castello di Novara inaugura il 31 ottobre la mostra “L’Italia dei primi Italiani. Ritratto di una nazione appena nata”, a cura di Elisabetta Chiodini, un percorso di 70 capolavori eseguiti dai primi anni Sessanta dell’Ottocento al terzo decennio del Novecento da alcuni dei maggiori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trasporti speciali in arrivo per la mostra "L'Italia dei primi italiani" di @mets_percorsi_arte al Castello di Novara. Le opere della Galleria Giannoni sono arrivate a destinazione. #novaramusei #GalleriaGiannoni #metspercorsidarte - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia dei primi italiani, la mostra al Castello di Novara - Il Castello di Novara apre le sue sale alla grande pittura dell’Ottocento e del primo Novecento con la mostra L’Italia dei primi Italiani. Secondo mentelocale.it
L’Italia dei primi Italiani - Ritratto di una nazione appena nata, a cura di Elisabetta Chiodini, un percorso di 70 capolavori eseguiti dai primi ... Si legge su ilmonferrato.it
“L’Italia dei primi Italiani”: al castello di Novara la nuova mostra di Mets Percorsi d’Arte - Dal 1° novembre un viaggio tra 70 capolavori dell’Ottocento e del primo Novecento. Riporta lavocedinovara.com