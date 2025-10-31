Al Castello di Novara L' Italia dei primi italiani Ritratto di una nazione appena nata

Novaratoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Castello di Novara inaugura il 31 ottobre la mostra “L’Italia dei primi Italiani. Ritratto di una nazione appena nata”, a cura di Elisabetta Chiodini, un percorso di 70 capolavori eseguiti dai primi anni Sessanta dell’Ottocento al terzo decennio del Novecento da alcuni dei maggiori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

