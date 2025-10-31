Al Braglia arriva la Juve Stabia modifiche alla viabilità in zona stadio

Modenatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della partita di calcio Modena-Juve Stabia, in programma domenica 2 novembre alle 15 allo Stadio “Alberto Braglia”, sono previste alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

braglia arriva juve stabiaJuve Stabia, dopo il pari con il Padova ora ci sarà il Modena. Il rinvio con il Bari una manna o un rischio? - Ora serve l’impresa al “Braglia” contro il Modena sconfitto ieri sera. Segnala vivicentro.it

braglia arriva juve stabiaModena – Juve Stabia, arriva la stangata: Trasferta vietata ai residenti in provincia di Napoli - Dopo gli incidenti nella trasferta di Padova, la Prefettura di Modena impone il divieto. Secondo vivicentro.it

braglia arriva juve stabiaJuve Stabia, arriva lo stop del Prefetto: a Modena senza tifosi al seguito - Da giorni, soprattutto dopo lo stop alla prevendita, alla fine arriva anche il divieto per i tifosi della Juve Stabia che non potranno seguire la gara di Modena, in programma ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Braglia Arriva Juve Stabia