Akragas trasferta insidiosa ad Augusta | Catania e Indelicato suonano la carica

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque vittorie su cinque, entusiasmo alle stelle e un gruppo sempre più compatto. L’Akragas SLP di Seby Catania continua a macinare punti e domenica pomeriggio proverà ad allungare la striscia positiva nella difficile trasferta di Augusta, sul campo del Megara 1908. La sfida, valida per la sesta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Promozione, trasferta insidiosa ad Augusta per l’Akragas - L’Akragas non si ferma e domenica pomeriggio proverà ad allungare la striscia positiva nella difficile trasferta sul campo del Megara ... Segnala grandangoloagrigento.it

akragas trasferta insidiosa augustaL'Akragas è pronta alla Sommatinese: Rizzo carica i compagni, Catania non cerca alibi - L'esterno: "Andiamo a giocare su un campo di sabbia, dove non siamo abituati, contro una squadra che lotterà su ogni pallone. Si legge su agrigentonotizie.it

