Akragas trasferta insidiosa ad Augusta | Catania e Indelicato suonano la carica
Cinque vittorie su cinque, entusiasmo alle stelle e un gruppo sempre più compatto. L’Akragas SLP di Seby Catania continua a macinare punti e domenica pomeriggio proverà ad allungare la striscia positiva nella difficile trasferta di Augusta, sul campo del Megara 1908. La sfida, valida per la sesta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
