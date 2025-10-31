Stanziati sei milioni dalla Regione per sostenere 4.660 famiglie in difficoltà economica che risiedono in alloggi Aler. Lo stanziamento riguarda anche Varese e Busto Arsizio. I fondi, erogati attraverso il “Contributo regionale di solidarietà“, sono riservati ai nuclei con Isee fino a 9.360 euro che non riescono a coprire le spese della locazione sociale, cioè affitto e costi condominiali come riscaldamento e pulizie. Nella provincia arriverà oltre un milione, destinato a 929 famiglie. "Attraverso questo contributo – spiega l’assessore regionale alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco (nella foto) – diamo una risposta concreta a chi vive in situazioni di vulnerabilità economica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aiuti all’affitto. Più di un milione a 929 famiglie