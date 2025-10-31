Aiutateci ci stanno attaccando Usa contro Venezuela Maduro chiede aiuto a loro 

C’è un vento caldo che soffia dai Caraibi e porta con sé un’atmosfera carica d’inquietudine: notti senza sonno tra le mura del palazzo presidenziale venezuelano, mentre negli Stati Uniti si moltiplicano le indiscrezioni su una mossa senza precedenti che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri del Sudamerica. Ma cosa sta davvero accadendo dietro le quinte? E perché il mondo intero ora guarda con ansia verso Caracas? Da Washington filtrano voci sempre più insistenti: Donald Trump sarebbe pronto a compiere un passo che in molti ritenevano solo una minaccia. Secondo importanti testate americane, si starebbe preparando un attacco militare contro il regime venezuelano, con un’azione che potrebbe scattare a strettissimo giro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it