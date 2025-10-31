AIPo l’ing Gianluca Zanichelli nominato definitivamente Direttore dell’Agenzia
Il Comitato di Indirizzo AIPo - formato da Gianpaolo Bottacin (Assessore regionale del Veneto all'Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico e Presidente del Comitato di Indirizzo), Michele De Pascale (Presidente della Regione Emilia-Romagna), Gianluca Comazzi (Assessore regionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
