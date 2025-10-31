AIPo l’ing Gianluca Zanichelli nominato definitivamente Direttore dell’Agenzia

Modenatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato di Indirizzo AIPo - formato da Gianpaolo Bottacin (Assessore regionale del Veneto all'Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico e Presidente del Comitato di Indirizzo), Michele De Pascale (Presidente della Regione Emilia-Romagna), Gianluca Comazzi (Assessore regionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

aipo l8217ing gianluca zanichelliAipo, Gianluca Zanichelli confermato alla guida della Agenzia - Zanichelli rivestiva attualmente la carica, temporanea, di Direttore facente funzioni ... Da lapressa.it

Gianluca Zanichelli nominato direttore di Aipo per i prossimi 5 anni - Il comitato di indirizzo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), formato da Gianpaolo Bottacin (assessore regionale del Veneto all'ambiente, ... Si legge su piacenzasera.it

aipo l8217ing gianluca zanichelliGianluca Zanichelli direttore di AIPo - Il Comitato di Indirizzo AIPo, formato da Gianpaolo Bottacin (Assessore regionale del Veneto all'Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico e Presidente del Comitato di Indirizzo), Mic ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Aipo L8217ing Gianluca Zanichelli