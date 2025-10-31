Aiello | Avevo delle paure che nascondevo oggi sono diverso Con Laura Pausini ho realizzato un sogno
Oggi, 31 ottobre, Aiello torna con un nuovo brano. E non è solo. Il cantautore - nato a Cosenza nel 1985 - ha raccontato a Today.it com'è nata la canzone che canta insieme a Levante, dal titolo “Sentimentale”, definita come l'inizio di un nuovo percorso artistico (che culminerà in un nuovo disco. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Originaria di Aiello, ha dato il nome a uno dei garden center più grandi della regione. Aveva 83 anni. - facebook.com Vai su Facebook