Aiello | Avevo delle paure che nascondevo oggi sono diverso Con Laura Pausini ho realizzato un sogno

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 31 ottobre, Aiello torna con un nuovo brano. E non è solo. Il cantautore - nato a Cosenza nel 1985 - ha raccontato a Today.it com'è nata la canzone che canta insieme a Levante, dal titolo “Sentimentale”, definita come l'inizio di un nuovo percorso artistico (che culminerà in un nuovo disco. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Aiello Avevo Paure Nascondevo