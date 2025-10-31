A Corigliano Rossano, l’incontro ospitato dall’Azienda Agricola Gabriella Martilotti ha mostrato, con fatti e risultati, come energia rinnovabile e gestione digitale possano cambiare l’agricoltura. Nell’ambito della Misura 1.2 del PSR Calabria, l’azienda si è imposta come hub di conoscenza, unendo innovazione, qualità e redditività. Un crocevia tra energia e agrumi Nel cuore di Corigliano Rossano, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Agrumi e fotovoltaico: il modello Martilotti che taglia costi e sprechi