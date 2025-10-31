Agroalimentare alla Camera di commercio focus su nuove opportunità di investimento tra Tunisia e Sicilia

Palermotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tunisia è il primo esportatore mondiale di datteri della varietà “Deglet Nour”, il secondo fornitore di abbigliamento da lavoro e costumi da bagno dell'UE, il secondo esportatore mondiale di olio d'oliva (dopo l'UE), ma anche il secondo esportatore africano dell’UE di prodotti biologici, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cosenza,concorso per valorizzare agroalimentare d'eccellenza - "La Camera di commercio di Cosenza ha fissato al 30 giugno 2024 la data ultima per partecipare a 'Consensus', il concorso promosso per valorizzare i prodotti agroalimentari di eccellenza della ... Si legge su ansa.it

La Camera di Commercio sostiene ristoratori e imprese con il bando sulla filiera agroalimentare - Cosenza, 29 agosto 2025 – La Camera di Commercio di Cosenza ha promosso un nuovo bando rivolto agli operatori della ristorazione, delle strutture ricettive con servizio di ristorazione, dell’industria ... Lo riporta ansa.it

Focus della Camera di Commercio "Imprese, troppi interrogativi Estate all’insegna della cautela" - Nel secondo trimestre del 2023 la produzione industriale è cresciuta dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in base a quanto emerge ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Agroalimentare Camera Commercio Focus