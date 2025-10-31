Agostino Ghiglia e Report | Voglio un contraddittorio con Ranucci

«Insisto con Ranucci: voglio un confronto in diretta. Non può continuare a negarsi, ho diritto anch’io a un contraddittorio». Agostino Ghiglia, membro del collegio del Garante della Privacy, dice a La Stampa che vuole parlare con Report a proposito della sua visita nella sede di Fratelli d’Italia prima della multa alla trasmissione. «A Report si ritengono intoccabili. Ma noi non li abbiamo ritenuti tali non ravvedendo l’indispensabile urgenza che quella telefonata intima venisse rivelata al pubblico. Cos’è stata lesa maestà? Puoi sanzionare qualsiasi cittadino, ma non loro che ritengono di essere gli unici depositari della verità?», dice oggi a La Stampa. 🔗 Leggi su Open.online

