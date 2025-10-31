Agli scoiattoli piace il traffico urbano non è pazzia ma intelligenza

Agli scoiattoli piace il traffico delle città e la spiegazione è davvero inaspettata. Pare infatti che sia legata alla loro natura da prede. Si sentirebbero più sicuri dove c’è un’attività umana più considerevole e frequente, perché così sarebbero sicuri di non poter essere attaccati dai predatori che – a loro volta – temono le persone e preferiscono luoghi più appartati e selvaggi. Nello specifico, pare che siano gli esemplari grigi americani ad aver sviluppato questa sorta di forma di mimetizzazione. Questi animali sono riusciti a trovare il giusto equilibrio fra il mutamento dell’ecosistema e le loro esigenze di sopravvivenza, dimostrando quanto la natura sia straordinaria e per nulla scontata. 🔗 Leggi su Dilei.it

