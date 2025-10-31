Aggressione choc a Somma Vesuviana a un distributore 46enne raggiunta dall' ex armato | come si è salvata

Donna di 46 anni aggredita dall'ex compagno a Somma Vesuviana: arrestato 49enne già denunciato per maltrattamenti. Decisivo l'intervento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Aggressione choc a Somma Vesuviana a un distributore, 46enne raggiunta dall'ex armato: come si è salvata

