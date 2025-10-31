Furti, truffe, scippi, ma anche rapine, nei parcheggi di supermercati e centri commerciali, con vittime soprattutto persone di una certa età. Verso le 12,30 di ieri l’ennesimo episodio si è verificato nel parcheggio esterno del supermercato Coop di via Alighieri a Castelnovo Sotto. Un uomo, con volto parzialmente coperto, si è avvicinato a un pensionato 74enne, residente a Reggio Emilia. Da quanto si è appreso, la vittima è stata aggredita accanto alla sua auto dal malvivente che puntava a una valigia e a dei documenti, che sono stati portati via. Il pensionato, per l’azione decisa del malvivente, ha perso l’equilibrio, cadendo a terra e riportando un trauma cranico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredito e rapinato in un parcheggio: 74enne in ospedale