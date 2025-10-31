Aggrediti sul lungomare per due giovani scatta l’espulsione

E’ finita male per i due giovani egiziani di 21 e 23 anni ospiti del progetto Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) aggrediti nella notte del 24 agosto sul lungomare centro di Grottammare. Per entrambi il Servizio per le politiche dell’immigrazione, diretto dal dottor Igor Vita, di comune accordo con carabinieri, prefettura e Ast 5, avevano chiesto al servizio centrale di Roma la possibilità di trasferimento presso un’altra struttura. Operazione che non è andata a buon fine, data l’indisponibilità ad accoglierli. Di conseguenza, conclusa la procedura, per i due è scattata l’espulsione dal progetto e l’abbandono delle case del Comune dov’erano ospitati insieme agli altri ragazzi stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggrediti sul lungomare, per due giovani scatta l’espulsione

