Aggredisce l' ex compagna con dei colpi di pietra al volto e si scaglia contro la polizia arrestato 35enne

Ha aggredito l’ex compagna in strada, colpendola in faccia con una pietra e provocandole la frattura del naso. Un colombiano di 35 anni, si è scagliato contro la donna in via Velo, nel quartiere San Cristoforo, davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno subito allertato la sala operativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

