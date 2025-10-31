Aggredisce l’ex compagna a colpi di pietra in faccia | arrestato un 35enne

L'attacco in strada davanti ai passanti. Momenti di terrore in via Velo, nel quartiere San Cristoforo, dove un uomo colombiano di 35 anni ha aggredito brutalmente l'ex compagna, colpendola al volto con una pietra. Il violento gesto ha provocato alla donna la frattura del naso e un trauma cranico. L'aggressione è avvenuta in piena strada, sotto gli occhi di alcuni passanti che, assistendo alla scena, hanno immediatamente allertato la Sala Operativa della Polizia di Stato. I soccorsi e l'intervento della Polizia. In pochi minuti, gli agenti della squadra volanti sono arrivati sul posto, trovando la vittima – anche lei colombiana – in stato di shock e con il volto completamente insanguinato.

