Aggredisce la ex titolare impianto benzina la salva | arrestato

Tempo di lettura: 2 minuti Urla, pugni contro la macchina, una maniglia sdradicata e il terrore di una donna che ha dovuto subìre l'ennesima aggressione da parte del suo ex. E' avvenuto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli: grazie al titolare di un distributore di carburanti, dove la donna si era fermata, non è accaduto il peggio. L'uomo poco dopo è stato arrestato. Una 46enne ha vissuto attimi di terrore in via Circumvallazione, quando il suo ex compagno — un uomo di 49 anni, già denunciato per maltrattamenti — l'ha sorpresa mentre faceva rifornimento al distributore. L'uomo, a bordo di una Jeep bianca, ha frenato di colpo appena l'ha vista.

