Aggredisce la ex titolare impianto benzina la salva | arrestato
Tempo di lettura: 2 minuti Urla, pugni contro la macchina, una maniglia sdradicata e il terrore di una donna che ha dovuto subìre l’ennesima aggressione da parte del suo ex. E’ avvenuto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli: grazie al titolare di un distributore di carburanti, dove la donna si era fermata, non è accaduto il peggio. L’uomo poco dopo è stato arrestato. Una 46enne ha vissuto attimi di terrore in via Circumvallazione, quando il suo ex compagno — un uomo di 49 anni, già denunciato per maltrattamenti — l’ha sorpresa mentre faceva rifornimento al distributore. L’uomo, a bordo di una Jeep bianca, ha frenato di colpo appena l’ha vista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
LATINA. Aggressione in pieno giorno nella zona dei pub. Gli investigatori ipotizzano una lite per motivi economici. Ferito un dipendente del locale intervenuto per difendere il titolare. Sulla vicenda indaga la polizia. - facebook.com Vai su Facebook
L'episodio si è registrato a Corigliano. L'extracomunitario ha anche minacciato con un coltello un passante che tentava di aiutare il titolare dell'esercizio commerciale nel farsi consegnare la refurtiva - X Vai su X
Aggredisce la ex, titolare impianto benzina la salva; arrestato - Urla, pugni contro la macchina, una maniglia sdradicata e il terrore di una donna che ha dovuto subìre l'ennesima aggressione da parte del suo ex. Da ansa.it
IL VIDEO// Aggredisce la ex in un distributore di carburanti, arrestato - La donna faceva rifornimento a Somma Vesuviana quando l'uomo ha tentato con la forza di aprire la macchina. rainews.it scrive