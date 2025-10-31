Aggredisce i parenti sfonda il parabrezza di un’auto e infine prende a calci i carabinieri | 34enne arrestato a Fidenza

Parmatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Stazione di Fidenza, con la collaborazione dei militari della Stazione di Soragna e San Secondo Parmense hanno arrestato un 34enne italiano, residente in provincia e già gravato da precedenti specifici, ritenuto il presunto responsabile di resistenza e violenza a pubblico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Aggredisce Parenti Sfonda Parabrezza