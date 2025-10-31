Aggredisce i parenti per strada sfonda il parabrezza di un’auto e infine prende a calci i carabinieri | 34enne arrestato a Fidenza

I Carabinieri della Stazione di Fidenza, con la collaborazione dei militari della Stazione di Soragna e San Secondo Parmense hanno arrestato un 34enne italiano, residente in provincia e già gravato da precedenti specifici, ritenuto il presunto responsabile di resistenza e violenza a pubblico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Aggredisce personale sanitario del Santa Maria delle grazie di Pozzuoli! Asl Napoli 2 : aggressione n.22 del 2024 (73 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio 2024) La scorsa notte un uomo, stanco dell’attesa ha aggredito fisicamente il personale sa - facebook.com Vai su Facebook

Follia a #Foggia, la paziente muore e i parenti aggrediscono gli operatori 118. L'Asl: "Denunceremo violenze" - X Vai su X

Litiga con i parenti per strada a Fidenza, poi aggredisce i carabinieri (anche in caserma) che sono intervenuti: 34enne arrestato - Nei giorni scorsi, i carabinieri di Fidenza, con la collaborazione dei militari di Soragna e San Secondo hanno arrestato un 34enne italiano, residente in provincia e già gravato da precedenti specific ... Segnala gazzettadiparma.it