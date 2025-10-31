Aggredirono 17enne a Napoli indagati tre minorenni

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno 14 e 15 anni i tre ragazzini che lo scorso 28 ottobre hanno aggredito a Napoli, con dei cocci di bottiglia, un 17enne di origini egiziane. Le ferite – da relazione medica – hanno interessato zone del corpo che, se non soccorse tempestivamente, avrebbero potuto causare la morte del ragazzo. Le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura per i minorenni di Napoli, effettuate grazie alle analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di ricostruire la vicenda. I tre indagati – hanno rispettivamente 14 e 15 anni e sono tra loro compagni di scuola – avrebbero aggredito la vittima e un suo amico coetaneo per motivi ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it