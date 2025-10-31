AgCom pubblica la lista dei 48 siti porno ai quali si potrà accedere solo con SPID dal 12 novembre
YouPorn, Onlyfans e PornHub sono tre dei 48 siti porno bloccati da AgCom. Il garante ha infatti pubblicato una lista di 48 siti ai quali, a partire dal 12 novembre, si potrà accedere solo tramite identificazione SPID. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha pubblicato la lista dei portali soggetti all’obbligo di verifica dell’età, misura introdotta dal Decreto Caivano per impedire l’accesso ai minori ai contenuti a luci rosse. La decisione è stata formalizzata con la delibera 9625CONS. Si tratta di una misura concreta verso l’attuazione delle nuove regole sulla protezione dei minori nel digitale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
