Dal 12 novembre 2025 navigare su PornHub, YouPorn o OnlyFans non sarà più possibile con una semplice autocertificazione. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha infatti pubblicato la lista dei 48 siti che dovranno adottare un sistema di verifica dell’età reale degli utenti, in applicazione del Decreto Caivano. Una misura che segna la fine dell’accesso libero ai portali pornografici in Italia e introduce un filtro obbligatorio per impedire l’ingresso ai minori. Un giro di vite sull’accesso ai contenuti per adulti. La stretta arriva con la delibera n. 9625CONS, che stabilisce le modalità tecniche e procedurali per l’identificazione degli utenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - AgCom chiude la porta al porno facile: dal 12 novembre verifiche reali sull’età