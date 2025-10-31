Afragola Chiusa in casa dai genitori chiama l’insegnante e chiede aiuto | salvata dalla Municipale
Una minore che da mesi non frequentava la scuola ha contattato la sua insegnante chiedendo aiuto e riferendo di aver subito presunti abusi in ambito familiare. L’insegnante, valutata la gravità della segnalazione, ha immediatamente informato le autorità competenti. È quanto successo ad Afragola. Afragola. Chiusa in casa dai genitori, chiama l’insegnante e chiede aiuto: salvata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
