Affitti brevi | Siamo lavoratori non spazzatura La protesta di chi del lusso prende solo le briciole FOTO

Questa mattina, per la prima volta in Italia, si sono fermati gli addetti alle pulizie degli appartamenti adibiti agli affitti brevi. Lo sciopero è stato indetto dalla Filcams Cgil di Firenze per protestare verso la società Alfred Srl “per il mancato rinnovo dei contratti a termine che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

