Afferra un coltello da cucina e aggredisce i poliziotti | arrestato

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella scorsa mattinata la polizia ha tratto in arresto un 38enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e danneggiamento aggravato dei beni della pubblica amministrazione.In particolare, gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

afferra coltello cucina aggredisceLite per 5 euro a Tolentino, minaccia l'ex compagno della madre con un coltello da cucina e poi aggredisce i carabinieri: arrestato - Nella mattinata di ieri, a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tolentino, ... msn.com scrive

Ferisce l'ex fidanzato violento con un coltello da cucina - È successo a Roma e l’uomo è stato arrestato dai carabinieri Un uomo ha aggredito la sua ex fidanzata ma lei si è ... Secondo ilgiornale.it

Aggredisce l’ex con un coltello fino a rompere la lama, arrestato un 33enne - Lei è riuscita a trovare una via di fuga, ma l’uomo l’ha inseguita e dopo averla raggiunta nel cortile condominiale ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Afferra Coltello Cucina Aggredisce