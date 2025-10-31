Affari Tuoi Stefano De Martino e Gennarino show Il Dottore | Non mi è mai successo
Nella puntata del 31 ottobre di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha giocato Claudia Proietti del Lazio, precisamente da Piglio in provincia di Frosinone. Per lei è stata la sesta puntata: come di consueto, si è presentata agli inizi. Lavora presso un’azienda farmaceutica, è sposata con Oronzo e hanno un bambino di cinque mesi, Edoardo. In studio con lei c’è il papà Fausto, disoccupato, ma “nonno e papà a tempo pieno”. La partita è stata condotta da De Martino come sempre in modo impeccabile, nonostante la voce da raffreddore. E si è lasciato andare persino in un omaggio a Massimo Ranieri: lo show è suo (e del mitico Gennarino). 🔗 Leggi su Dilei.it
