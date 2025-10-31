Affari tuoi Mavacc***e | Claudia insulti sui titoli di coda

"Pigliali e scappa". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, non hanno dubbi: quella del Dottore è una "offerta che non si può rifiutare". E alla fine Claudia, la concorrente di venerdì sera, non la rifiuta: 20mila euro portati a casa, dopo una partita assai complicata e altrettanto poco apprezzata dal pubblico a casa, che si scatena in critiche contro lei e pure il papà che l'ha accompagnata in studio. Claudia a un certo punto resta con 5 euro della Lotteria Italia da un lato e il "pacco nero" dall'altro. Un salto nel vuoto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

