Affari Tuoi il delirante sospetto su Marianna | Mah stessa offerta del pacco

Marianna, 34 anni, chirurgo cardiovascolare di Melito di Napoli (Campania), gioca con la sorella gemella Barbara, anche lei medico. La partita inizia forte: Veneto (1€), Sardegna (10€), poi alternanza di pacchi rossi e blu (50.000€, 200€, 20.000€, 75.000€). Podio intatto, Dottore offre 35.000€: rifiuta. Elimina blu e Gennarino, campane in festa; offerta sale a 39.000€: no. Sketch comici con Herbert Ballerina ("valletta di lacrime").Podio scalfito: via 100.000€; Sicilia (30.000€). Offerta 43.000€: rifiuta con Barbara. Altra mossa azzeccata, restano due blu; Dottore propone 47.000€: "Puntiamo al massimo", no. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, il delirante sospetto su Marianna: "Mah, stessa offerta del pacco"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Marianna e la sorella Barbara rifiutano tutto fino alla fine: tra 300mila euro e il pacco nero, accettano l’offerta del Dottore. Dentro il loro pacco… esattamente 75mila euro. Scelta perfetta ad Affari Tuoi! Cosa è successo in puntata - facebook.com Vai su Facebook

Vince “Affari tuoi”. Stefano De Martino conquista l’access prime time con oltre 5 milioni di telespettatori (5 milioni 92 mila) e il 24,5% di share. #AscoltiTv - X Vai su X

Affari Tuoi, Elisabetta dalla Campania e il cambio sfortunato che le costa tutto - Certe serate in televisione sembrano scritte per restare nella memoria, e quella del 12 ottobre di Affari Tuoi ne è la prova. Scrive dilei.it