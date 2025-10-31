Aeroporto Baccini | La quarta pista porterà sviluppo e lavoro

Fiumicino, 31 ottobre 2025 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha celebrato i 65 anni dell’aeroporto internazionale al Leonardo Da Vinci ( leggi qui ), aprendo la cerimonia con un discorso in cui ha ricordato, tra le altre cose, i benefici che il Leonardo Da Vinci ha portato al territorio di Fiumicino, definendolo “parte della nostra identità”. Intervistato da ilfaroonline.it a margine della cerimonia, il sindaco auspica che i prossimi decenni portino uno sviluppo ancora migliore, focalizzato sulla sostenibilità attraverso l’uso di nuove tecniche e tecnologie, sottolineando come, affinché la qualità della vita di tutti i residenti migliori, garantendo le infrastrutture necessarie per ospitare anche un nuovo sviluppo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

