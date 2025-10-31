Aeroitalia inaugura la prima rotta Foggia-Milano L' ad Gaetano Intrieri | Un nuovo capitolo per la mobilità tra Sud e Nord Italia

“Siamo orgogliosi di inaugurare domani, 1° novembre 2025, la rotta FoggiaMilano Malpensa, che segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo per l’Aeroporto Gino Lisa e per l’intera regione Puglia. L’arrivo di Aeroitalia a Foggia rappresenta non solo un traguardo importante per la nostra compagnia, ma anche un segnale concreto di fiducia nelle potenzialità di questo territorio, che merita di essere pienamente connesso al resto del Paese e d’Europa. Con l’apertura di questa nuova rotta, vogliamo contribuire concretamente al rilancio del Gino Lisa e al rafforzamento della connettività del territorio pugliese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

