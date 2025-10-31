Aereo perde quota atterraggio d' emergenza in Florida | 15 feriti

L'Airbus A320, partito da Cancún, in Messico, era diretto a Newark, nel New Jersey. Indaga la Federal Aviation Administration. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

aereo perde quota atterraggio d emergenza in florida 15 feriti

Aereo perde quota, atterraggio d'emergenza in Florida: 15 feriti

Aereo perde quota, atterraggio d'emergenza in Florida: 15 feriti - Paura a bordo di un volo JetBlue costretto a un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida, dopo aver improvvisamente perso quota durante il tragitto da Cancún, in Messico, a Newark, nel New Jersey. Secondo msn.com

