Aereo perde improvvisamente quota e chiede l'atterraggio d'emergenza in Florida | 15 passeggeri feriti

Un aereo partito da Cancún, in Messico, e diretto a Newark, nel New Jersey, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Florida, Usa, dopo un'improvvisa perdita di quota: 15 passeggeri sono rimasti feriti e trasferiti subito in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Tragedia a Sabaudia: l'Aeronautica Militare perde due dei suoi uomini in un drammatico incidente aereo nel Parco del Circeo. Il colonnello esperto e il giovane allievo sono morti durante un volo di addestramento, lasciando un vuoto non solo nelle loro famigli - facebook.com Vai su Facebook

Aereo perde quota, atterraggio d'emergenza in Florida: 15 feriti - Paura a bordo di un volo JetBlue costretto a un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida, dopo aver improvvisamente perso quota. Segnala msn.com

Aereo JetBlue precipita di colpo: 15 passeggeri in ospedale, paura in volo - L'articolo Aereo JetBlue precipita di colpo: 15 passeggeri in ospedale, paura in volo proviene da Full Swing. Secondo msn.com

Catania, tragedia sfiorata: aereo perde quota e precipita a 60 metri dal mare! | DETTAGLI - Un episodio alquanto pericoloso quello che si è verificato all’aeroporto di Catania Fontanarossa lo scorso 20 settembre, quando un aereo di linea Airbus A320 della compagnia AIR Arabia, ha perso quota ... Scrive strettoweb.com