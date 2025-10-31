Aereo perde improvvisamente quota e chiede l'atterraggio d'emergenza in Florida | 15 passeggeri feriti

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo partito da Cancún, in Messico, e diretto a Newark, nel New Jersey, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Florida, Usa, dopo un'improvvisa perdita di quota: 15 passeggeri sono rimasti feriti e trasferiti subito in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it



