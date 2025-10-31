Adriano ma che ti succede? Quanto sei permaloso | botta e risposta tra Pietrangeli e Panatta

“Però ammazza quanto sei permaloso, ti voglio bene”. Così Adriano Panatta su X, rispondendo a Nicola Pietrangeli dopo l’articolo pubblicato su Supertennis.tv. Ma ricostruiamo. Panatta ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui – per sbaglio – aveva dichiarato: “ Sono stato l’unico ad aver vinto il Roland Garros”, anziché “sono l’ultimo”, visto che anche Pietrangeli è stato campione a Parigi, per due volte (1959 e 1960). A quel punto il tennista 88enne si è risentito, pubblicando un articolo su Supertennis con tono ironico, ma polemico. “Carissimo Adriano, ma che ti succede? È vero che non sto bene ma se mi levi pure i Roland Garros (sono due, i singolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

