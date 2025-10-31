Addio Zambo Anguissa | rottura totale con Napoli | Già a gennaio vestirà un’altra maglia

Addio Zambo Anguissa: rottura totale con Napoli Già a gennaio vestirà un’altra maglia"> Il centrocampista, colonna portante dello scacchiere di Antonio Conte, già nel mercato di riparazione sarebbe pronto a partire. Il legame tra André-Frank Zambo Anguissa e il Napoli sembra ormai giunto al capolinea. Dopo mesi di tensioni sotterranee, l’equilibrio tra il centrocampista camerunese e la società partenopea si sarebbe definitivamente incrinato. La frattura appare ormai insanabile. Già da qualche settimana si respirava aria pesante a Castel Volturno. Anguissa, punto fermo degli scudetti del Napoli, sarebbe pronto a cambiare aria già da gennaio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Addio Zambo Anguissa: rottura totale con Napoli | Già a gennaio vestirà un’altra maglia

Scopri altri approfondimenti

“PINO DANIELE LO AMAVA” L’addio di Nino D’Angelo per l’amico e collega James Senese - facebook.com Vai su Facebook

Addio Zambo Anguissa: rottura totale con Napoli | Già a gennaio vestirà un’altra maglia - Il centrocampista, colonna portante dello scacchiere di Antonio Conte, già nel mercato di riparazione sarebbe pronto a partire. Riporta napolipiu.com

Napoli-Zambo Anguissa vicini al traguardo: il rinnovo è ormai a un passo - L'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto del mercato in Serie A attraverso il suo canale YouTube. Secondo tuttomercatoweb.com

Retroscena Anguissa: Arabia e Sunderland lo volevano ma Conte si è opposto - Zambo Anguissa è stato al centro di diversi movimenti di mercato durante l’estate, ma il Napoli ha deciso di puntare forte su di lui. m.tuttomercatoweb.com scrive