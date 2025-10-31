Addio occhi che bruciano e pelle che tira con lo struccante per pelli sensibili approvato anche da Drew Barrymore

Pelle che tira e si irrita, occhi che bruciano e lacrimano: non sempre gli struccanti sono adatti a chi ha la pelle sensibile. Ce lo ricorda Drew Barrymore che, da vera appassionata beauty, ha scelto uno struccante delicato e perfetto per rispettare la pelle, eliminando trucco e sporco senza irritare. Si tratta di Sensibio H2O di Bioderma, un’acqua micellare, detergente e struccante che lenisce e riduce i rossori, rinfrescando sin dal primo utilizzo la pelle. Non a caso la star di Hollywood ha definito questo prodotto come “il miglior struccante che abbia mai usato”. Bioderma Sensibio H2O Acqua Micellare Detergente e Struccante 12,00 EUR Acquista su Amazon A 50 anni, Drew Barrymore sfoggia una pelle favolosa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Addio occhi che bruciano e pelle che tira con lo struccante per pelli sensibili approvato anche da Drew Barrymore

Leggi anche questi approfondimenti

Dì addio a occhi stanchi e gonfi! Scopri il potere dei patch contorno occhi: veri “mini-maschere” per l’area delicata sotto gli occhi, pensati per dare subito un boost di idratazione, freschezza e luminosità. Perché usarli: • Idratano intensamente la pelle sotti - facebook.com Vai su Facebook

Occhiaie addio: i rimedi express per uno sguardo fresco e luminoso - Contorno occhi rimedi per occhiaie gonfie borse occhiaie nere trucchi rimedi e prodotti depuff creme sieri skincare ... Come scrive msn.com

3 minuti per dire addio a rughe e occhiaie. La crema su cui puntare è già best seller - Formulazioni efficaci e delicate sulla cute, che non solo migliorano il tono e l’aspetto della pelle, ma che ne ... Scrive dilei.it

Contorno occhi: perché alcuni prodotti bruciano? - Non solo perché deve funzionare, combattere le occhiaie e le borse, attenuare le rughe, ridonare ... Secondo iodonna.it