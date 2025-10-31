Addio portafoglio. L’euro digitale non è più un’ipotesi accademica. Dopo anni di studi la Banca centrale europea ha annunciato il via della fase operativa del progetto che porterà, se tutto andrà secondo i piani, alla prima emissione ufficiale entro il 2029. Si passerà dal contante fisico al contante digitale, con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura monetaria europea autonoma indipendente dai giganti americani dei pagamenti. Oggi i due terzi dei pagamenti digitali avviene su Visa, Mastercard o PayPal per quelli online. La presidente della Bce Christine Lagarde lo ha definito “il contante digitale degli europei”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio contanti: entro il 2029 arriva l’euro digitale. Ecco cosa succede