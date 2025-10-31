Addio ad Augusto Strianese il profeta dell’imprenditoria
Tempo di lettura: 2 minuti Augusto Strianese è stato un profeta dell’imprenditoria. Con queste parole, don Sabatino Naddeo, ha definito l’ex presidente della camera di Commercio di Salerno, nel giorno in cui si sono celebrati, nella chiesa dell’Annunziata a Salerno, i funerali. A dargli l’ultimo saluto questa mattina anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e tanti volti noti come Enzo Miccio ed Eva Grimaldi, amici fraterni della figlia che gestisce Villa Divina, la casa acquistata in costiera amalfitana incastonata in uno scorcio suggestivo ed oggi location per eventi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
