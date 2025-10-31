Addio a Piccinelli fu deputato della Dc e sottosegretario
È morto a Piancastagnaio ieri pomeriggio nella sua abitazione dove da anni si era ritirato l’ onorevole Enea Piccinelli. Aveva compiuto 97 lo scorso 9 ottobre. Era nato nel paese amiatino il 9 ottobre 1927. Avvocato, aveva iniziato la carriera interessandosi alle problematiche del territorio grossetano contribuendo alla riforma agraria e alla riconversione delle miniere del Monte Amiata. Deputato per la Democrazia Cristiana per cinque legislature dal 1963 al 1983, è stato sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale nel governo Andreotti V dal 29 marzo al 3 agosto 1979, ricoprendo numerosi incarichi comunali e provinciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
