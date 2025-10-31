Addio a Lorenzo Bosi morto per infarto fulminante nel sonno il presidente della squadra di calcio della Rondinella Marzocco aveva 57 anni

Per decenni aveva guidato la società dilettantistica, portandola anche a risultati di prestigio È morto per un infarto fulminante nel sonno Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della squadra di calcio del Rondinella Marzocco. Aveva 57 anni ed era una figura di primo piano nel calcio dilett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

