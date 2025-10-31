Addio a Lorenzo Bosi Imprenditore e Pilastro dello Sport a Firenze

Firenze piange la scomparsa di Lorenzo Bosi, figura di spicco nell’imprenditoria e nel calcio dilettantistico locale. Uomo di grande determinazione, Lorenzo Bosi lasciò un posto fisso in Regione per dedicarsi con passione al suo progetto imprenditoriale nel settore delle telecomunicazioni L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

