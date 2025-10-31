Addio a Gianluca Perri presidente dell’Avis di Carmignano Aveva 54 anni

Comeana (Prato), 31 ottobre 2025 – Grave lutto a Comeana: la scorsa notte è morto improvvisamente a 54 anni Gianluca Perri, presidente della sezione dei donatori di sangue Avis di Carmignano. “Persona positiva – ricorda l’associazione – propositiva, generosa ed attenta a tutte le tematiche sociali ed in particolare modo alla donazione del sangue. Ha contribuito a fare crescere la sezione di Carmignano essendo un riferimento per la propria comunità e per tutta l’Avis. Non ci sono sufficienti parole per descrivere il grande dolore che ha colpito tutti noi. Buon viaggio caro Gianluca, stai pure certo che ti ricorderemo sempre con il sorriso proprio come facevi tu! Noi tutti ci impegneremo ancora di più per proseguire in quello che tu hai portato avanti e nel quale hai sempre creduto: il dono, donare il sangue, donare una parte di noi stessi per chi ne ha bisogno! Un pensiero alla meravigliosa famiglia che è sempre stata per te il tuo riferimento e che hai sempre curato ed amato”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

