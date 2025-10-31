Addio a Giancarlo Rustichelli Era l’esperto dei nomi lughesi

È morto ieri Giancarlo Rustichelli. Era nato a Lugo di Romagna nel 1948. Dopo una intensa vita professionale vissuta in diverse parti del mondo - ricorda l’amministrazione comunale in una nota dove esprime il suo cordoglio -, rientrò a Lugo nel 2009 per dedicarsi al volontariato culturale orientato alla ricerca di aspetti di storia della città e dei suoi abitanti, in particolare esaminando percorsi genealogici e affinità antroponimiche dei locali cognomi. Aveva curato una trilogia di ricerche legate alla storia della città e ai suoi abitanti: nel 2019 aveva pubblicato un volume dal titolo ’La città di Lugo di Romagna nell’800 e nel 2023 - Le famiglie di Lugo di Romagna’, uno studio durato dieci anni dove vengono riportate oltre 100mila occorrenze di nascite battezzate di Lugo città, importante supporto che ha permesso di uniformare i numerosi cognomi, rendendoli riconducibili a un’unica forma di base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giancarlo Rustichelli. Era l’esperto dei nomi lughesi

