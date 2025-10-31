Adani | Se Conte non si fosse potenziato il Napoli ora poteva essere dov’è la Juve Inventa cose dal nulla
Lele Adani ha commentato a Viva El Futbol la vittoria del Napoli 1-0 sul Lecce in campionato e il lavoro del tecnico Antonio Conte. Le dichiarazioni di Adani e l’elogio a Conte. «Vorrei provare a mettere in discussione Conte che riparte con Lucca a Lecce, invece dico: ha ragione Conte, perché ha bisogno anche di Lucca. Non ha fatto bene, ma non lo molla, perché non ha Lukaku e non aveva Hojlund. Conte deve pensare sulle tre partite non avendo giocatori. Dopo che Milinkovic gli ha parato il rigore, Conte mette dentro i titolari e ti vince la partita in un campo difficile. C’è un lavoro dei dettagli e un rapporto complesso del mestiere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
