Adani dice la sua | L’Inter di Conte nasce da Spalletti È lui che ha dato il via al lavoro

Inter News 24 Adani svela un ricordo sull’esperienza di Luciano Spalletti all’Inter e il suo impatto sulla squadra nerazzurra: le parole del telecronista. Intervenuto a Viva el Futbol, Lele Adani ha voluto ricordare il lavoro svolto da Luciano Spalletti all’Inter, in particolare il suo contributo al progetto che poi è stato portato avanti da Antonio Conte. Ecco le sue parole sul nuovo allenatore della Juventus: «Spalletti è quello che inizia il lavoro di Conte all’Inter, non lo dimentichiamo. Lui porta l’Inter in Champions League con giocatori come Vecino, che sono normali, ma fa un gran lavoro con loro. 🔗 Leggi su Internews24.com

